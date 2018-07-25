Узбекистан планирует экспортировать в Афганистан услуги доступа в интернет

Ташкент, , 13:56 — REGNUM Компания «Узбектелеком» и телекоммуникационный оператор Афганистана Afghan Wireless Communication Company (АWCC) подписали меморандум о сотрудничестве и соглашение на строительство международного стыка сетей, сообщили 25 июля в пресс-службе «Узбектелеком».

Подписанное соглашение позволит Узбекистану экспортировать услуги доступа в интернет в Афганистан. Стороны также обсудили технические и коммерческие вопросы по оказанию услуг связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и его коллега из Афганистана Шахзада Гул Арьёби рассмотрели перспективы сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий. Стороны договорились определить перспективные направления сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Афганистан обсудили сотрудничество в сфере телекоммуникаций