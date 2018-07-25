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Узбекистан планирует экспортировать в Афганистан услуги доступа в интернет

Экономика

24 июля в Ташкенте прошли переговоры телекоммуникационных операторов Узбекистана и Афганистана

Ташкент, 25 июля 2018, 13:56 — REGNUM  Компания «Узбектелеком» и телекоммуникационный оператор Афганистана Afghan Wireless Communication Company (АWCC) подписали меморандум о сотрудничестве и соглашение на строительство международного стыка сетей, сообщили 25 июля в пресс-службе «Узбектелеком».

Подписанное соглашение позволит Узбекистану экспортировать услуги доступа в интернет в Афганистан. Стороны также обсудили технические и коммерческие вопросы по оказанию услуг связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и его коллега из Афганистана Шахзада Гул Арьёби рассмотрели перспективы сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий. Стороны договорились определить перспективные направления сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Афганистан обсудили сотрудничество в сфере телекоммуникаций

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Экономика Узбекистана
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