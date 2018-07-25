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Antaranews: Африка — потенциальный рынок для халяльных продуктов Индонезии

Экономика

Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что страны Африки могут стать потенциальным рынком для халяльных продуктов из Индонезии

Джакарта, 25 июля 2018, 13:31 — REGNUM  Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что страны Африки могут стать потенциальным рынком для халяльных продуктов из Индонезии, сообщает Antaranews.

Продукты халяль — это правильно приготовленные и допустимые в исламе продукты.

В ходе дискуссии под названием «Индонезия: центр мировой исламской экономики» в Джакарте, в среду, 25 июля, министр отметил, что Африка является будущим рынком для халяльных продуктов Индонезии, поскольку население стран достигает 1 млрд человек, около 40% из них составляют мусульмане.

Продукты халяль могут внести положительный вклад в производство продуктов питания и напитков, фармацевтическую промышленность и сектор косметики.

В дополнение к африканским странам, министр также рассматривает Центральную Азию как область, которая все еще имеет потенциал для развития рынка халяльных продуктов из Индонезии.

Первый этап: Индонезия должна быть в состоянии ориентироваться на экспорт. «Если мы не будем ориентированы на экспорт, мы не сможем конкурировать с другими странами, которые экспортируют свою продукцию в Африку», — заявил Бамбанг Броджонегоро.

Следующий этап: создание условий для облегчения экспорта и управление импортом.

Напомним, что Индонезия — государство, где более 88% населения исповедуют ислам.

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Внешняя политика Индонезии
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