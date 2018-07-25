Antaranews: Африка — потенциальный рынок для халяльных продуктов Индонезии

Джакарта, , 13:31 — REGNUM Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что страны Африки могут стать потенциальным рынком для халяльных продуктов из Индонезии, сообщает Antaranews.

Продукты халяль — это правильно приготовленные и допустимые в исламе продукты.

В ходе дискуссии под названием «Индонезия: центр мировой исламской экономики» в Джакарте, в среду, 25 июля, министр отметил, что Африка является будущим рынком для халяльных продуктов Индонезии, поскольку население стран достигает 1 млрд человек, около 40% из них составляют мусульмане.

Продукты халяль могут внести положительный вклад в производство продуктов питания и напитков, фармацевтическую промышленность и сектор косметики.

В дополнение к африканским странам, министр также рассматривает Центральную Азию как область, которая все еще имеет потенциал для развития рынка халяльных продуктов из Индонезии.

Первый этап: Индонезия должна быть в состоянии ориентироваться на экспорт. «Если мы не будем ориентированы на экспорт, мы не сможем конкурировать с другими странами, которые экспортируют свою продукцию в Африку», — заявил Бамбанг Броджонегоро.

Следующий этап: создание условий для облегчения экспорта и управление импортом.

Напомним, что Индонезия — государство, где более 88% населения исповедуют ислам.