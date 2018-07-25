Среда, 25 Июля 2018 года
14:53:15 МСК

Госдума фиксирует ставки налогов для ТОР во Владивостоке на 10 лет

Экономика

Заморожены будут уже повышенные ставки налогов

Москва, 25 июля 2018, 13:07 — REGNUM  Правительственный законопроект, предлагающий зафиксировать ставки налогов и страховых взносов для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Речь идет о заморозке на 10 лет существующих ставок налогов, страховых взносов и других платежей для участников ТОР. О необходимости таких изменений в сентябре 2017 года говорил президент РФ Владимир Путин. В первоначальной версии законопроекта правительство отмечало, что изменения вступят в силу сразу после опубликования закона. Тогда резиденты ТОР смогли бы на ближайшие 10 лет сохранить те условия ведения бизнеса, которые существуют сегодня. В частности, речь идет о ставке налога на добавленную стоимость, которая 1 января 2019 года вырастет с 18% до 20%.

Но ко второму чтению депутаты по предложению Минфина изменили сроки вступления закона в силу. Так, он начнет свое действие с 1 января 2019 года. А значит, резиденты ТОР не смогут зафиксировать на 10 лет «старую» ставку НДС и будет уплачивать налог по ставке 20%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Свободные порты Дальнего Востока
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить