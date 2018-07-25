Госдума фиксирует ставки налогов для ТОР во Владивостоке на 10 лет

Москва, , 13:07 — REGNUM Правительственный законопроект, предлагающий зафиксировать ставки налогов и страховых взносов для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Речь идет о заморозке на 10 лет существующих ставок налогов, страховых взносов и других платежей для участников ТОР. О необходимости таких изменений в сентябре 2017 года говорил президент РФ Владимир Путин. В первоначальной версии законопроекта правительство отмечало, что изменения вступят в силу сразу после опубликования закона. Тогда резиденты ТОР смогли бы на ближайшие 10 лет сохранить те условия ведения бизнеса, которые существуют сегодня. В частности, речь идет о ставке налога на добавленную стоимость, которая 1 января 2019 года вырастет с 18% до 20%.

Но ко второму чтению депутаты по предложению Минфина изменили сроки вступления закона в силу. Так, он начнет свое действие с 1 января 2019 года. А значит, резиденты ТОР не смогут зафиксировать на 10 лет «старую» ставку НДС и будет уплачивать налог по ставке 20%.