Названы потери урожая в Крыму из-за засухи

Симферополь, , 12:58 — REGNUM Около 500 тыс. тонн зерна недособрали аграрии Крыма в 2018 г. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

«Аграрии недособрали минимум 500 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что уборка зерновых на полуострове близится к завершению, так как уже убрано около 95% посевных площадей. На данный момент в Крыму собрано более 840 тыс. тонн зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи в Крыму в семи из 14 сельскохозяйственных районов полуострова в начале лета был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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