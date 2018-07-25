Названы потери урожая в Крыму из-за засухи

Симферополь, 25 июля 2018, 12:58 — REGNUM Около 500 тыс. тонн зерна недособрали аграрии Крыма в 2018 г. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.
«Аграрии недособрали минимум 500 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что уборка зерновых на полуострове близится к завершению, так как уже убрано около 95% посевных площадей. На данный момент в Крыму собрано более 840 тыс. тонн зерна.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи в Крыму в семи из 14 сельскохозяйственных районов полуострова в начале лета был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
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