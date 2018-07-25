Владимирская область получит 25 млн на компенсацию из-за роста цен на ГСМ

Москва, , 12:54 — REGNUM Правительство России выделило Владимирской области 25 млн рублей в качестве компенсации из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, деньги выделены из резервного фонда правительства России.

Субсидия предоставляется на софинансирование расходов Владимирской области на помощь предприятиям, которые занимаются растениеводством. Всего правительство распределило 5 млрд рублей. К примеру, Волгоградская область получит более 186 млн рублей.

Постановление правительства 24 июля одобрили депутаты Госдумы. Как заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков, субсидии распределены по аналогии с погектарной поддержкой по субъектам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года администрация Владимирской области заявила, что ситуация с ростом цен на бензин в регионе стабилизировалась. Несмотря на это, чиновники решили создать «дорожную карту» по урегулированию ситуации на топливном рынке в регионе.

По данным Владимирстата, в июне 2018 года цена на дизельное топливо в регионе составила 45,16 рубля за литр. С конца 2017 года она поднялась на 11,5%. Цена на бензин марки АИ-92 составила 42,23 рубля (повысилась на 11,9%), на бензин марки АИ-95 — 45,25 (на 11,8%). Меньше всего выросла цена на бензин АИ-98 — всего на 9,6%. В июне она была равна 49,29 рубля.

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