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На помощь больным Ингушетии придет телемедицина

Экономика

В республике оснастят новыми аппаратными комплексами 45 медицинских учреждений

Магас, 25 июля 2018, 12:37 — REGNUM  Проект по внедрению телемедицины будет реализован в 2018 году в Ингушетии. Им будут охвачены 45 лечебных заведений региона. С помощью специального оборудования — аппаратных комплексов и программного обеспечения, установленного в медицинских учреждениях, жители региона смогут получить качественную и доступную медицинскую помощь.

Внедрение новых технологий позволит разгрузить поликлиники от очередей, сообщил в ходе совещания правительства Ингушетии вице-премьер Хусейн Зурабов. Уже до конца 2018 года должны быть приобретены комплекс «Центральный архив медицинских изображений», системы «Дежурно-диспетчерская служба» и «Телемедицина», а также ПК АДИС, который будет обеспечивать сокращение времени приезда бригады скорой помощи к пациентам.

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Напомним, Ингушетии в 2018 году по госпрограмме «Развитие здравоохранения» из резервного фонда правительства России выделено более 52 млн рублей на дооснащение детских поликлиник медицинскими изделиями. В конце 2017 года республика получила 112,6 млн рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.

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