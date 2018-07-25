«Газпром» построил более 90% «Силы Сибири»

Москва, , 12:36 — REGNUM Компания «Газпром» построила более 90% газопровода «Сила Сибири», по которому будут осуществляться поставки голубого топлива из РФ в Китай. Об этом сообщается на сайте российской компании.

«Построено 1954 км или 90,5% линейной части участка газопровода … до границы с Китаем в Амурской области», — уточняется в сообщении компании.

Ожидается, что основной объем строительно-монтажных работ по данному участку будет завершен уже в 2018 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» строится для транспортировки российского голубого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный российско-китайский проект. Поставки газа в Китай по газопроводу планируются в 2019 г.

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