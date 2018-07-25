С начала лета в Краснодарском крае отдохнули 4,6 млн туристов

Краснодар, , 12:35 — REGNUM 4,6 млн туристов посетили Краснодарский край в период с 1 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Это на 400 тыс. человек больше, чем за тот же период 2017 года — такой резкий рост связан, прежде всего, с чемпионатом мира по футболу, матчи которого, в числе других российских городов, принимал и Сочи.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев, комментируя первые итоги курортного сезона, высказал надежду, что многие из болельщиков, в том числе и иностранцы, вернутся на Кубань.

«Тем более, по решению президента РФ, безвизовый режим для болельщиков продлен до конца года», — добавил Кондратьев.

Добавим, что в общей сложности с начала года в регионе побывали 7,5 млн гостей. Лидерами по количеству туристов остаются Сочи, Анапа, Геленджик: сюда приехали 5,6 млн отдыхающих. Выросло число туристов с начала года и в предгорных курортах.

Добавим, что с 16 июля на территории Кубани начал действовать курортный сбор — его отложили на два с половиной месяца в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Сбор составляет 10 рублей в день с одного человека.

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