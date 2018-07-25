Программа льготного автолизинга продлена правительством РФ

Москва, , 12:04 — REGNUM Постановление о продлении до 2020 года программы льготного автомобильного лизинга подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правительства.

Ожидается, что по меньшей мере 4 тыс. машин будут проданы благодаря программе в 2018 году. Еще как минимум 4,5 тыс. — в 2019 году, по меньшей мере 4,9 тыс. — в 2020 году.

Программа льготного лизинга, предусматривающая для физических и юридических лиц скидки до 10% при покупке техники, стартовала 15 мая 2015 года. В 2017 году в программе появились новые разделы. В рамках программ «Российский фермер», «Свое дело» и «Российский тягач» граждане и организации, заключающие договор лизинга техники, могут рассчитывать на единовременную скидку 12,5%.

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