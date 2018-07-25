Украинское правительство нашло способ бороться с оценщиками имущества

Киев, , 11:56 — REGNUM Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует выручить дополнительно от 2 до 3 млрд гривен (от $75 до $110 млн) за счет введения автоматической проверки отчетов оценщиков недвижимости, сообщает 25 июля УНИАН.

Согласно сообщению, ФГИ вводит единую базу данных оценок недвижимости и электронный модуль оценки с автоматической электронной проверкой каждого отчета оценщиков на соответствие заложенным ценовым показателям минимально допустимой стоимости. Отмечается, что раньше оценочная стоимость имущества сознательно занижалась для ухода от налогов и финансового мониторинга. Новая автоматическая система не позволит оценщикам занижать стоимость имущества, считают в ФГИ.

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Напомним, ранее на Украине началась малая приватизация, которая, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, должна пройти «открыто, прозрачно и конкурентно».

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