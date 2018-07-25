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Законопроект о лечении редких заболеваний прошел II чтение Госдумы

Экономика

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года

Москва, 25 июля 2018, 11:51 — REGNUM  Законопроект о расширении программы «Семи нозологий» Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

За Минздравом закрепляются полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных такими редкими (орфанными) заболеваниями, как гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов.

Правительство РФ установит порядок организации указанного лекарственного обеспечения.

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