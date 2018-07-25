Глава КАМАЗа: Мы ставим задачу завести в Димитровград крупные проекты

Ульяновск, , 11:49 — REGNUM В Ульяновской области в индустриальном парке «ДИП-Мастер» (г. Димитровград) первых резидентов планируют принять в ноябре 2018 года. Об этом было заявлено по итогам визита в технопарк губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В ходе поездки были обсуждены перспективы развития индустриального парка нового формата в Димитровграде, а также дальнейшее развитие. Было отмечено, что первая очередь в «ДИП-Мастере» будет готова принять резидентов в ноябре 2018 году. Глава региона Сергей Морозов напомнил, что «совместно с руководством КАМАЗа работали с целью сделать площадку индустриального парка в Димитровграде «образцово-показательной».

"Мы скрупулезно прошли по каждому производству, которое здесь работает, будь то завод «Автосвет», «ДААЗ-штамп», ряд других предприятий, и по всем площадкам имеются очень серьезные положительные результаты по сравнению с прошлым годом. Где-то вырос объем произведенной и отгруженной продукции, где-то —инвестиции, где-то, причем существенно, выросла численность персонала, где-то —налоги. Но это малая часть того, что предстоит сделать. Главное — не просто оздоровить площадку, а сделать так, чтобы туда пошли новые инвесторы», — сказал губернатор.

Сергей Морозов сообщил, что «проговорили» с рядом российских и иностранных партнеров, которые «изъявили желание рассмотреть город Димитровград и реализовать там свои амбициозные проекты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе инвестиционного форума в Сочи заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве: под ним подписались губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор ПАО КАМАЗ Сергей Когогин и генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов. Меморандум предусматривает создание благоприятных условий для инвестирования капитала, способствующего развитию экономики Димитровграда. Первый этап предполагает создание на площадке автоагрегатного завода многопрофильного индустриального парка нового формата, общая площадь которого составляет 150 тыс. кв. метров. Здесь будут расположены производственные и офисные помещения. Общий объём оценивается в 750 млн рублей. В ближайшей перспективе на территории парка разместится порядка 10 компаний — планируется, что это позволит создать около 700 новых рабочих мест для жителей моногорода.

В ходе поездки Сергей Когогин осмотрел димитровградские производства группы ОАТ: общества с ограниченной ответственностью ОАТ, ДААЗ, ООО ДЗПМ, ООО «Автосвет», индустриальный парк «Мастер», а также акционерные общества ВИС, «Мотор Супер», «СААЗ Комплект», «ОСВАР». Генеральный директор КАМАЗа подчеркнул определённые успехи данных предприятий после вхождения в структуру компании.

«Важно, что коллективы впитывают ту методику работы, которая есть на КАМАЗе, перенимают передовые методы и проходят регулярно обучение в Набережных Челнах. Я доволен тем, как люди внедряют полученные знания. Поскольку ДААЗ располагает большими площадями, мы договорились, что они будут использованы для создания индустриального парка «ДИП-Мастер», по примеру того, которое успешно работает в Набережных Челнах. Первую очередь мы намерены запустить в ноябре этого года на 18 тысячах кв. метров», — сказал Сергей Когогин, отметив, что финансирование «уже открыто».

Было также отмечено, что специалисты КАМАЗа уже начали привлекать партнеров и инвесторов.

«У нас уже довольно большой выбор предложений, но мы ставим задачу завести сюда крупные проекты. Уверен, что в течение этого года у нас уже будут готовые предложения, и мы надеемся на их оперативное рассмотрение для получения статуса резидентов ТОСЭР», — отметил руководитель компании, выразив уверенность в том, что «не будет недостатка в современных производствах, чтобы эффективно использовать те площади, которые сегодня пустуют».

Отметим, в Ульяновской области проводится активная политика в области развития монопрофильного муниципалитета. Так, региональным законодательством для управляющих компаний Димитровграда предусмотрен пакет налоговых льгот — 13,5% по налогу на прибыль и нулевые ставки по налогу на имущество и налогу на землю. Кроме того, ведется работа по развитию индустриального парка ДААЗ, в котором сегодня базируются 20 резидентов, поддерживается внутрирегиональная кооперация. К примеру, комплектующие, которые производятся предприятиями индустриального парка ДААЗ, поставляются на УАЗ.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин отмечает, что на сегодняшний день загрузка ДААЗа очень высокая. Кроме того, идут переговоры об инвестиционной программе его развития, рассчитанной минимум на три года.

«Но это только одна из точек роста муниципалитета. Мы сделали упор на поддержку действующих предприятий, поскольку это дает возможность для оперативного создания рабочих мест, роста заработной платы. На сегодняшний день уже семь димитровградских компаний получили поддержку Фонда развития промышленности Ульяновской области и модернизировали собственные производства. Сейчас завершается строительство автомобильной дороги по улице Промышленная, что даст возможность вовлечь в оборот еще порядка 60 га свободных земельных участков под размещение новых предприятий. И в дальнейшем мы связываем развитие города Димитровграда с формированием целого блока предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере обслуживания, гостеприимства, поскольку и предприятия, которые сейчас развиваются уже интегрированы не только в российское, но и мировое экономическое пространство», — отметил глава регионального Кабинета министров.

Александр Смекалин также подчеркнул, что региональные власти уделяют значительное внимание формированию нового облика Димитровграда, созданию новых общественных пространств, ремонту внутридворовых территорий, приведению в соответствующее состояние основных магистральных улиц. Так, в этом году направлено более 64 млн рублей на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды». Вместе с жителями определены три приоритетные территории для благоустройства — «Дубовая роща» и пространство по ул. Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо», «Аллея учителя» по ул. Терешковой, парк Духовности по ул. Куйбышева. Кроме того, в 2018 году в муниципалитете запланировано благоустройство 22 дворовых территорий.