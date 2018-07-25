Бархатный путь: на Крымском мосту кладут рельсы

Симферополь, , 11:47 — REGNUM Бесстыковой, так называемый бархатный путь начали строить на железнодорожной части Крымского моста. Об этом 25 июля сообщает информцентр «Крымский мост».

«Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно», — говорится в сообщении.

Железную дорогу кладут от Тамани к Керчи. При этом железнодорожные пути строят последовательно, а не одновременно на разных участках, как это происходило при укладке асфальта на автодорожной части моста.

Как рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев, на пролетах уложат плети бесстыкового пути длиной 440 м. Затем между ними вварят уравнительные стыки, которые компенсируют температурные расширения.

Согласно проекту, по мосту смогут пройти поезда массой 7100 тонн, пассажирские — со скоростью 120 км/ч, грузовые — 80 км/ч. Режим эксплуатации возможен в диапазоне температур от — 27 до + 57 градусов Цельсия.

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