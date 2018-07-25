График платежей и рабочих мест: СЭЗ в Крыму получила новые правила

Москва, , 11:42 — REGNUM Закон, направленный на уточнение правил функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и городе Севастополь, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Теперь в законе будет четко прописано, что инвестиционным проектом СЭЗ считается весь комплекс мер, которые осуществляют участники экономической зоны. Сегодня такие нормы в законе не прописаны, что нередко ведет к конфликтам между участниками СЭЗ и ее управлением.

Кроме того, закон устанавливает график капитальных вложений для участников СЭЗ. Теперь в течение первых трех лет капитальные вложения должны достигать как минимум 30% общего объема капитальных вложений в проект ходе первого года его реализации. При нарушении графика, органы управления СЭЗ получают право не разрешить участникам менять условия заключенного договора.

Помимо этого, каждый потенциальный участник СЭЗ теперь будет обязан предоставить график создания рабочих мест в ходе первых трех лет работы инвестиционного проекта. Соответственно, при реализации проекта участник СЭЗ должен будет придерживаться этого графика.

Ко второму чтению профильный комитет доработал инициативу и ввел дополнительные льготы для участников СЭЗ в Крыму. Так, они смогут рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль, а также на льготные ставки страховых взносов — вместо 30% они составят 7,6%.