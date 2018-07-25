Вводятся новые правила для внешних займов РФ

Москва, , 11:41 — REGNUM Закон об обязательной ратификации договоров о внешних заимствованиях РФ Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Речь идет о государственных заимствованиях РФ у международных финансовых организаций. Такие договоры теперь подлежат обязательной ратификации депутатами Госдумы. При этом, в программам внешних заимствований РФ теперь необязательно отражать все займы, которые превышают размер в 10 млн долларов. Кроме того, также исключается требование детализировать конкретные займы, составляющие не менее 85% от общего объема внешних заимствований.

При этом правительство РФ и Минфин теряют полномочия оформлять дополнительные внешние займы, которые не были включены в госпрограмму.