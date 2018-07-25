Власти Зеленодольска требуют с первого частного технополиса РФ 59 га земли

Зеленодольск, Татария, , 11:35 — REGNUM Арбитражный суд Татарии 26 июля 2018 года начнёт рассмотрение иска исполкома Зеленодольского района к ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура» о расторжении договора аренды земельного участка и взыскании свыше 8,254 млн рублей долга, а также пени и штрафов — более 2,3 млн рублей. Спор касается надела общей площадью свыше 594,9 тыс. кв. м, переданного под технополис в 2012 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, проект в Зеленодольском районе республики начали реализовывать в 2012 году. Технополос был заявлен как первый в России проект такого рода, строящийся на средства частных инвесторов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура» создано 20 сентября 2011 года в Казани. Уставный капитал — 4,52 млн рублей, основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Гендиректор — Александр Розовски. Единственный участник ООО с апреля 2017 года — кипрская компания с ограниченной ответственностью «Боналида ЛТД» (Bonalida LTD). Доля компании находится в залоге у ПАО «Сбербанк» до 28 марта 2023 года. В сентябре 2017 года ФАС России согласовала покупку доли у Fiekrano Limited, также имевшей прописку на Кипре. Новый владелец технополиса, по сведениям из списка аффилированных лиц ПАО «Сбербанк» от 30 июня 2018 года, принадлежит к группе лиц банка с 23 марта 2018 года.

На публичной кадастровой карте спорный участок относится к землям промышленности, а по документам предназначен для размещения объектов социальной, общественной и инженерной инфраструктуры, разрешённое использование — для размещения промышленных объектов. Его кадастровая стоимость — 260 226 407,04 рубля, площадь — 594 912 кв. м.

В числе требований исполкома не только расторжение договора, но и передача спорного участка. Общая сумма задолженности составляет 8 254 473,5 рубля долга, 1 769 632,13 рубля пени и 634 959,5 рубля штрафа.

Иск исполкомом был подан 11 декабря 2017 года, но рассмотрение несколько раз откладывалось.

24 июля 2018 года исполком района и палата имущественных и земельных отношений района подали к этому же ООО иск о взыскании 4 558 996,38 рубля. Дело к производству пока не принято.

9 июля 2018 года палатой был подан иск о взыскании задолженности по аренде в размере 3 272 292,95 рубля, рассмотрение назначено на 7 августа 2018 года.