Госдума увеличила время рекламных блоков в телепередачах

Москва, , 11:33 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, предполагающий увеличение общей продолжительность рекламы в телепередачах, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Так, продолжительность рекламы в телепрограмме увеличивается с 15% до 20% времени вещания в течение часа и прописывается, что общая продолжительность рекламного времени не может превышать 15% времени вещания в течение суток.

Это позволит телеканалам отводить под рекламу 12 минут в час вместо нынешних девяти. Но в сутки общая продолжительность рекламы остается прежней — 216 минут.

Одновременно в детских теле‑ и радиопередачах запрещается реклама товаров, не предназначенных для детей. При этом прописывается, что ограничение не будет распространяться на спонсорскую рекламу. Исключением станет «спонсорская реклама алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации».

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