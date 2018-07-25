Володин: Закон об экопродукции вытеснит недобросовестных участников рынка

Москва, , 11:19 — REGNUM Закон о новых правилах для органической продукции обеспечит доступ граждан к качественной продукции. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

«Выбирая чистые продукты, потребители рассчитывают на определенный уровень их качества. Поэтому сегодня депутаты приняли закон, который обеспечивает контроль качества продукции и максимальное информирование потребителей о ней», — заявил Володин.

По его словам, требования включать производителей органической продукции в единый реестр, а также обязательная маркировка органической продукции положительно скажутся на развитии рынка экопродуктов в PФ.

«Это вытеснит недобросовестных участников рынка и положительно скажется на качестве продукции», — отметил Володин.

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