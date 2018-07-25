Среда, 25 Июля 2018 года
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В Ростовской области оценили управляющие компании: составлен рейтинг

Экономика

В списке – 396 организаций

Ростов-на-Дону, 25 июля 2018, 11:12 — REGNUM  В Ростовской области по итогам полугодия 2018 года составлен рейтинг управляющих компаний. В списке — 396 организаций. Как проинформировали ИА REGNUM в донском правительстве, 182 компании обслуживают многоквартирные дома в Ростове-на-Дону, 214 — в муниципалитетах.

Инспекторы при составлении рейтинга учли площадь многоквартирных домов, которые находятся в управлении организаций, количество обращений, поступивших в Госжилинспекцию области, количество выявленных нарушений и неисполненных предписаний, а также уклонений от проверок и составленных протоколов.

В числе лучших — свыше 20 управляющих компаний города-миллионника, по четыре — в Волгодонске, Шахтах и Новочеркасске, три — в Таганроге.

Отметим, что в Донском регионе рейтинг управляющих компаний проводится ежеквартально. Впервые организации были проинспектированы в 2015 году.

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Регулирование в жилищно-коммунальной сфере
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