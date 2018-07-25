Северный широтный ход на Ямале: штрихи перед стартом делает РЖД

Салехард, , 11:00 — REGNUM Уточняются параметры инвестиций «Российских железных дорог» в реализацию мега-проекта Северного широтного хода. Арктическая «стройка века» запланирована на период с 2018-го по 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

В Москве врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и генеральный директор РЖД Олег Белозёров выразили готовность к старту строительства Северного широтного хода (СШХ). Проект века ждёт соответствующее распоряжение правительства России и заключение концессионного соглашения.

Старт реализации Северного широтного хода планировали десять лет. С тех пор много воды утекло. Возникает путаница в финальных сроках и в километрах, а также в финансовых объёмах инвестиций. Ныне называется общая протяжённость СШХ в 686 км. Тогда как экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сообщал тремя месецами ранее о 707 километрах.

Как было сказано в Москве 23 июля, в рамках своей концессионной программы РЖД собирается построить более 350 км железнодорожных путей. Это реконструкция примыкающих участков Коноша — Котлас — Чум — Лабытнанги Северной железной дороги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево Свердловской железной дороги.

ПАО «Газпром» обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым — Пангоды. По данным пресс-службы «Газпрома» этот участок имеет протяжённость 112 км, по данным правительства ЯНАО — 104 км.

«СПК-Концессионер» (дочерняя фирма РЖД, созданная в том числе и для привлечения сторонних инвестиций — прим. ИА REGNUM ) обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии «Обская — Салехард — Надым». Будет построена железнодорожная часть мостов через реку Обь и реку Надым и подходы к ним, а также новый железнодорожный участок «Салехард — Надым» (353 км).

Правительство ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. От региональных властей также требуется предоставить в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, обеспечить доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, а также предоставить льготы строителям СШХ по налогу на имущество.

Приблизительная общая стоимость Северного широтного хода на сегодняшний день — 236 млрд рублей. Ранее сообщалось, что РЖД планирует инвестировать в СШХ 105 млрд рублей. Ожидается 10 млрд федерального гранта. Правительство ЯНАО запланировало вложить в в СШХ более восьми миллиардов рублей. Доля ПАО «Газпром» в строительстве собственного железнодорожного пути не заявляется.

Напомним, Северный широтный ход соединит Свердловскую и Северную железные дороги. Фактический соединит Урал и Арктику, позволив экспортировать российскую продукцию по Северному морскому пути.

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