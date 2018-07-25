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Россия может увеличить производство нефтехимической продукции

Экономика

«Мы (Минэнерго) сейчас рассматриваем варианты мер»

Москва, 25 июля 2018, 10:55 — REGNUM  К 2030 году Российская Федерация может увеличить производство нефтехимической продукции до 20 млн тонн. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью ТАСС.

«Мы (Минэнерго) сейчас рассматриваем варианты мер, которые будут способствовать привлечению дополнительных инвестиций в нефтехимию», — сказал Сорокин.

По его словам, за счет привлечения дополнительных инвестиций в отрасль производство нефтехимической продукции может увеличиться с нынешних 10 млн тонн до 20 млн тонн ежегодно.

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Химическая промышленность
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