Жители Львова получили «новые старые трамваи»

Львов, Украина, , 10:49 — REGNUM Во Львове закупили 30 подержанных немецких трамваев, заявил заместитель главы департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Андрей Белый, сообщает 25 июля «Укринформ».

По его словам, Львов уже получил шесть трамваев и до октября будет ежемесячно получать еще по восемь транспортных средств. Покупать новые трамваи администрация не торопится — нет денег. Так, новый немецкий трамвай стоит 2,5 млн евро, польский и румынский — от 1,5 до 1,8 млн евро, львовский — 1,2 млн евро, а подержанный из Германии — всего 17,99 тыс. евро.

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Напомним, в столице Украины 80% автобусов нуждаются в замене, также изношены 70% троллейбусов и 75% трамваев. Оставшийся транспорт нуждается в капитальном ремонте.

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