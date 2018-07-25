Скандал с удобрениями: антимонополисты предупредили минсельхоз Татарии

Казань, , 10:35 — REGNUM Антимонопольная служба Татарии вынесла предупреждение министерству сельского хозяйства и продовольствия республики за то, что ведомство осенью 2017 года разослало муниципальным властям служебное письмо «о необходимости сельхозпроизводителям соответствующих районов приобретать минеральные удобрения у АО «РАЦИН». Письмо было написано ещё 31 октября 2017 года, но УФАС по РТ вынесла решение по этому делу только в июле 2018 года. Министерству дали 30 дней на выполнение требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В письме, о котором ведёт речь ведомство, стояла подпись первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. Фамилия не уточняется, но с декабря 2013 года этот пост занимает Николай Титов.

УФАС по РТ усмотрело в действиях министерства нарушение «антимонопольного законодательства, предусмотренных частью 1 статьи 15, частью 3 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в части вмешательства в деятельность сельхозтоваропроизводителей республики» и предупредило «о прекращении нарушения антимонопольного законодательства выразившегося в даче органам местного самоуправления поручений о необходимости сельхозпроизводителям соответствующих районов приобретать минеральные удобрения у АО «РАЦИН».

Отметим, АО «РАЦИН» является преемником созданной в марте 1995 года постановлением кабинета министров Татарии республиканской продовольственной корпорации. В 2003 году она была реорганизована в ГУП «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций», а в мае 2017 года стала акционерным обществом. На сегодня предприятие специализируется на привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс региона. На официальном сайте компании имеется бланк договора на поставку минеральных удобрений, поставщиком которых является АО, дата на нём указана 1 ноября 2017 года.