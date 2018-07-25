Среда, 25 Июля 2018 года
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Строители начали подготовку к укладке труб для «Северного потока — 2»

Экономика

Часть работ будет завершена уже в конце 2018 года

Лубмин, Германия, 25 июля 2018, 10:31 — REGNUM  Строительная компания приступила к подготовке укладки труб в рамках реализации проекта «Северный поток — 2», сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG.

Работы ведутся специализированным судном Castoro 10 (C10) на мелководье близ города Лубмин (ФРГ). Трубы свариваются на борту судна в единую плеть и затем протягиваются к берегу при помощи лебедки. В последующем этот участок соединит береговые объекты и морскую часть газопровода.

Также продолжается прокладка 29-километровой траншеи в Грайфсвальдском заливе. В настоящее время ее разработку ведут пять экскаваторов. Предполагается, что строительные работы на этом участке будут завершены в декабре этого года.

Напомним, в процессе строительства «Северного потока — 2» будут проложены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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