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Ростовский аэропорт «Платов» доступен в мессенджере Viber

Экономика

Официальный Platov_bot ответит на все вопросы в онлайн-режиме в любое время суток

Ростовский аэропорт «Платов» доступен в мессенджере Viber
Dmitry89
В аэропорту «Платов»

Ростов-на-Дону, 25 июля 2018, 10:33 — REGNUM  Международный аэропорт Ростова-на-Дону теперь доступен в мессенджере Viber. Информация о запуске размещена на сайте «Платова». Официальный Platov_bot ответит на вопросы пассажиров в онлайн-режиме в любое время суток, сообщает ИА REGNUM 25 июля.

Электронный помощник работает круглосуточно и «всегда рад помочь». Пассажиры теперь смогут найти информацию о ближайших рейсах. Для этого необходимо ввести название города или номер рейса. Через мессенджер можно также ознакомиться со схемой аэровокзала или парковок.

Отметим, что воздушная гавань Ростова-на-Дону уверенно движется к новому рекорду — 3 млн пассажиров в год. В первом полугодии 2018 года «Платов» обслужил 1 млн 519 тыс. человек, что почти на четверть больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

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Строительство и состояние аэропортов
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