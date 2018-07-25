Нарушаешь? Плати больше — Минфин предлагает изменения в расчет ОСАГО

Москва, , 10:14 — REGNUM Инициатива Минфина по отмене двух самых спорных коэффициентов при расчете стоимости полиса ОСАГО фактически приведет к индивидуальному тарифообразованию, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на предложенные ведомством поправки в закон «Об ОСАГО».

Речь идет о том, чтобы провести максимальную либерализацию рынка обязательного автострахования. Поправки, о которых пишет издание, отправлены на согласование в заинтересованные ведомства.

Минфин предлагает отменить коэффициент мощности автомобиля, который был фактически платой водителей за более дорогой автомобиль, и коэффициент региональный. Дело в том, что есть более «аварийные» регионы, а есть менее. И если при существовании такого коэффициента за аварийность платили все водители в конкретном регионе, даже те, кто ездил без ДТП, то при его отмене водители всех регионов будут находиться в равных условиях.

Кроме того, предлагается учитывать при расчете стоимости полиса стиль вождения — нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частоту и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут при помощи установленных на автомобиле телематических устройств.

Полис будет стоить дороже, если систематически грубо нарушать правила дорожного движения. А именно — водить машину в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превышать скорость более чем на 60 км в час, выезжать на встречную полосу и проезжать на запрещающий сигнал светофора. То есть за те нарушения, за совершение которых водительское удостоверение подлежит изъятию.

Оговаривается, что стоимость полиса ни при каких обстоятельствах не может превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое. Банк России, как и прежде, будет разрабатывать требования к структуре тарифов и максимальные значения коэффициентов.

В случае одобрения поправок Минфина, изменится и еще ряд характеристик ОСАГО. Так, изменится лимит выплат: если страховщик согласится, то можно будет купить полис с общей выплатой 1 млн за вред имуществу и вред здоровью, или 2 млн. Купить полис можно будет сразу на три года.

Общественники с новшествами согласны: во-первых, мощность автомобиля не влияет на убыточность по ОСАГО, считает глава общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев. Во-вторых, отменить региональный коэффициент действительно нужно — для жителей одного региона стоимость ОСАГО не должна быть выше, чем для других, считает координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

В целом получается, что предложенный Минфином коэффициент правонарушений удешевит ОСАГО для законопослушных автомобилистов. С одной стороны, будут отменены региональные различия в цене и по мощности автомобилей, а с другой — недобросовестные водители будут платить больше каждый сам за себя. Страховщики же опасаются, что отмена региональных коэффициентов приведет к тому, что страховщики станут уходить из «убыточных» регионов.

Ранее изменения в условия выдачи ОСАГО подготовил и Центробанк. Как сообщалось в СМИ, Банк России предлагал создать реестр агентов по реализации страховых полисов, чтобы каждый агент для получения права на выдачу ОСАГО должен был пройти аттестацию.