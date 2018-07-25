Самая плохая вода в ДФО на Чукотке, самая чистая – на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 10:05 — REGNUM Самая чистая и полезная для человека питьевая вода на Дальнем Востоке — на Камчатке, а самая плохая — на Чукотке. Об этом сообщил в своем докладе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ» Роспотренадзор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Специалисты Роспотребнадзора провели проверку качества питьевой воды в регионах ДФО. После Камчатки на втором месте по качеству питьевой воды находится Еврейская автономия — там плохими оказались 8% взятых проб. Третье место у Амурской области — более 11% проб оказались некачественными. Хуже всего с питьевой водой дело обстоит на Чукотке — там проверку не прошли 44% проб питьевой воды.

На Камчатке не прошли испытание только 1% проб питьевой воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем докладе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ в 2017 году» Роспотребнадзор обратил внимание на серьезные экоугрозы населению Сахалинской области. В атмосферном воздухе единственного островного региона России выявлено значительное превышение содержания бензапирена, вещества, являющегося наиболее типичным химическим канцерогеном. Бензапирен опасен для человека даже в малых концентрациях. Это может быть связано с большим количеством жилого сектора с печным отоплением. Особенно это характерно для Южно-Сахалинска — столицы островов. Южно-Сахалинск расположен в низине, он не проветривается, слой бензапирена висит в воздухе очень долго. Сахалинцы давно просят власти газифицировать регион — газ при сгорании дает наименьшее количество выбросов бензапирена. Но пока газоносный Сахалин газифицирован всего на 14%.

Еще одна беда Сахалина — очень плохая питьевая вода. Как отметили эксперты Роспотребнадзора, качество питьевой воды в Сахалинской области хуже среднероссийского по всем показателям. Это по большей части связано с очень старой системой водоснабжения на островах.