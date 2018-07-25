В полку голодающих шахтеров Забайкалья прибыло

п.г.т. Вершино-Дарасунский, Забайкальский край, , 10:04 — REGNUM Большие долги по зарплате и связанная с этим голодовка 60 шахтёров золотодобывающего предприятия «Урюмкан» на Дарасунском руднике в Забайкалье привлекли большое внимание общественности, депутатов и надзорных органов. Вероятно, это способствовало тому, что сегодня, 25 июля, число участников акции значительно возросло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Количество её участников постоянно увеличивается и уже достигло 84 человек», — сообщило zab.ru со ссылкой на одного из бастующих шахтеров.

Напомним, голодовка была объявлена накануне, 24 июля. Золотодобытчики пожаловались на то, что уже три месяца им не платят заработную плату, а майские выплаты, чуть более тысячи рублей, они расценивают как подачку.

Известно, что Александр Окладников — глава посёлка городского типа Вершино-Дарасунский (Тунгокоченский район Забайкальского края), где располагается рудник, поддерживает рабочих:

«Три месяца — это срок большой, превышающий все мыслимые и немыслимые рамки. Я думаю, что деньги найдут. Любая голодовка у нас дает результат положительный».

Комментируя ситуацию, власти Забайкальского края отметили, что проблема с зарплатным долгом (порядка 35 миллионов рублей) связана с новым руководством ПАО «Промсвязьбанк», где кредитуется собственник рудника — группа компаний «Урюмкан»: она не справляется с обязательствами перед банком.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы на руднике начались 7 сентября 2006 года, когда на шахте «Центральная» произошёл пожар. После возгорания спасти удалось только 39 из 64 шахтёров. Голодовку на руднике рабочие объявляли в марте 2018 года.

Теперь на защиту прав голодающих шахтёров встала прокуратура, возбудив дело об административном правонарушении (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ — «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»).

Просьбу разобраться в ситуации к руководителям нескольких ведомств озвучил также глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

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