Собянин сообщил о высокой окупаемости затрат на ЧМ-2018 в Москве

Москва, , 09:38 — REGNUM Сумма дополнительного дохода в бюджет Москвы за время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 составила 14,8 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Интерфаксу».

По его словам, на реконструкцию стадиона «Лужники» ушло 26 млрд рублей.

«То есть всего за месяц реконструкция окупилась более чем на 50%», — пояснил градоначальник.

При этом город продолжает получать доход от туристов и после завершения ЧМ-2018. «Расходы на чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города», — заключил Собянин.

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