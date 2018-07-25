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В ФАС недовольны запредельным ростом цен на бензин в Крыму

Экономика

Полуострову необходимо ориентироваться на стоимость бензина по центральным регионам страны

В ФАС недовольны запредельным ростом цен на бензин в Крыму
Горбаруков Александр © ИА REGNUM
Цены на бензин

Симферополь, 25 июля 2018, 09:28 — REGNUM  Несмотря на все логистические сложности, цены на бензин в Крыму должны быть ниже существующих. Об этом 24 июля заявил глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

«Мы не очень довольны тем, что здесь происходило с ценами на бензин, говоря о том, что все ссылки на переправу даже до открытия Крымского моста неоправданные», — подчеркнул глава ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму, как и в других регионах страны, в последние месяцы фиксируют рост цен на топливо. По данным Крымстата, с апреля бензин на полуострове АИ-92 и АИ-95 подорожал примерно на 5−6 рублей.

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