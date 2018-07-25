Глава ФАС: санкции привели к монополизации целых секторов экономики страны

Симферополь, , 09:15 — REGNUM Международные санкции привели к опасному росту государственного участия в национальной экономике, поскольку оно монополизировало целые секторы. Такое мнение 24 июля на совещании по вопросам национального плана развития конкуренции высказал глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев. По его словам, доля государства, по разным оценкам, выросла более чем на 50%.

«Санкционное давление по ряду направлений привело к тому, что российское государство было вынуждено заместить частные компании. В некоторых случаях создавались госкорпорации, которые выполняли те же функции, чтобы граждане получили ту услугу, которую уже не могла оказать частная компания», — подчеркнул глава ФАС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ФАС РФ заявил ранее, что крымским властям не стоило менять форму собственности электрических и тепловых сетей и передавать их в частные руки, поскольку единственный интерес частных лиц — получение прибыли, а социальные задачи они игнорируют.

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