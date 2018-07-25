«ИнстаФорекc»: Трамп «дирижирует» курсом рубля

Москва, , 09:06 — REGNUM На сессии вторника (24 июля) рубль торговался с восходящим уклоном, но в последний час торгов резко обвалился к иностранным валютам, растеряв все преимущество. Пара доллар/рубль поднялась от минимумов в районе 62,70 руб. до области 63,50 руб. Евро/рубль рванула выше 74 руб., хотя закрылась немногим ниже этого уровня. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик ГК «ИнстаФорекc» Игорь Ковалев.

По его словам, поводом для столь агрессивной волны распродаж под занавес торгов на российском рынке послужил твит президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер написал о возможном «вмешательстве России» в ноябрьские выборы в конгресс. Неудивительно, что рубль отреагировал обвальным падением, ведь до недавнего времени участники рынка настраивались на какое-то потепление отношений между Москвой и Вашингтоном после хвалебных речей обоих лидеров в отношении недавней встречи в Хельсинки. Также спрос на рубль подогревали разговоры об еще одной встрече Владимира Путина и Трампа, теперь уже в Вашингтоне.

Аналитик выразил мнение, что в ближайшее время рубль продолжит отыгрывать новый выпад лидера Белого дома, который в очередной раз подтвердил, что мировыми рынками сейчас дирижирует твиттер Трампа. Кроме того, налоговый период подходит к концу, и «россиянин» лишается традиционной поддержки со стороны экспортеров. Остается надеяться на то, что к «долларовым быкам» пока не вернется запал. В противном случае давление на рубль в краткосрочной перспективе будет ощутимым. При этом, отыграв реакцию инвесторов, валюта может вернуться в русло восстановления, особенно если нефть продолжит восстанавливаться, а доллар — колебаться в нерешительности на Форексе. Главная задача пары доллар/рубль — не допустить уверенного пробоя уровня 64 руб.

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