Глава ФАС: Крыму не стоило передавать частнику электрические и теплосети

Симферополь, , 09:05 — REGNUM В Крыму не стоило менять форму собственности электрических и тепловых сетей РК: появление частных монополий в ряде направлений экономики полуострова ослабляет её, поскольку единственный интерес частных лиц — получение прибыли, а социальные задачи они игнорируют. Такое мнение 24 июля на совещании по вопросам национального плана развития конкуренции высказал глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

«Поэтому иногда здесь нужно в целях надёжности и безопасности вводить элемент государственной системы, которая будет конкурировать с частными компаниями, и тем самым будет создаваться конкуренция», — отметил глава ФАС, подчеркнув, что естественные монополии в Крыму — электрические или тепловые сети — не нужно было передавать в частные руки.

«Несмотря на невозможность конкуренции в естественных монополиях, её можно развивать в побочных и смежных сервисах. ФАС чувствует свою ответственность перед крымчанами и севастопольцами и будет делать всё возможное, чтобы урегулировать все эти вопросы», — подчеркнул Игорь Артемьев.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что власти Крыма будут реорганизовывать в акционерное общество госпредприятие «Крымэнерго», мотивируя это необходимостью повышения прозрачности и эффективности работы главного распределителя электроэнергии полуострова. В кулуарах Совмина РК отмечают, что этот процесс является подготовкой предприятия к его поглощению Межрегиональной распределительной сетевой компанией.

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