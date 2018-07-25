Правительство РФ выделило на курорты Северного Кавказа 17 млрд рублей

Москва, , 08:49 — REGNUM На развитие трех курортов Северного Кавказа будет направлено в течение трех лет почти 18 млрд рублей. Постановление об этом, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано сегодня, 25 июля, на официальном сайте правительства РФ.

Документ подготовлен на основании материалов Министерства по делам Северного Кавказа по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое состоялось 10 марта 2017 года.

Денежные средства будут направлены в 2018 — 2021 годах на финансирование строительно-монтажных работ на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии, проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ на курортах «Ведучи» в Чечне и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.

В документе расписаны предельные объемы бюджетных инвестиций по каждому году. Так, в 2018 году на реализацию инвестиционного проекта будет выделено всего 4,28 млрд рублей, в 2019 — 2021 годах — по 4,5 млрд рублей. Объемы финансирования, как уточняется в постановлении, могут быть скорректированы при формировании бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной год и плановый период в установленном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года правительство РФ увеличило поддержку компании «Курорты Северного Кавказа» почти на 13,3 млрд рублей. Денежные средства будут направляться в течение трех лет, начиная с 2018 года, должны пойти на строительство площадок первого этапа развития туристического кластера на Северном Кавказе. Сумма, которая планировалась к выделению на 2018 год, составляла около 4,3 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах должно быть предоставлено еще по 4,5 млрд рублей.