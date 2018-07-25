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Жильё в Оренбуржье подорожало на 0,3%

Экономика

Стоимость квадратного метра в новостройках составила 38,5 тыс. рубля, а на вторичном рынке — 39 тыс. рублей

Жильё в Оренбуржье подорожало на 0,3%
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Недвижимость

Оренбург, 25 июля 2018, 08:22 — REGNUM  В Оренбургской области отмечен рост цен на жильё. По данным Оренбургстата, во втором квартале 2018 года стоимость одного квадратного метра в квартирах выросла на 0,3%.

Квадратный метр на первичном рынке жилья стоит 38 514,36 рубля, на вторичном — 39 044,27 рубля. Такие данные приводит орган статистики после анализа ценовой политики на рынке жилья в трёх крупных городах области — Оренбурге, Орске и Бузулуке.

Стоит отметить, что в областном центре самые дорогие квартиры предлагаются в Ленинском районе, где стоимость жилья увеличилась на 4%. Стоимость квадратного метра в этом районе Оренбурга достигает 46 тыс. рублей.

Добавим, что во втором квартале Оренбуржье находилось на третьем месте среди регионов ПФО по доступности жилья. Самые дешёвые квартиры в Марий Эл — 35 476 рублей в новостройках и 36 789 — на вторичном рынке.

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Динамика цен на недвижимость
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