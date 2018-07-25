Жильё в Оренбуржье подорожало на 0,3%

Оренбург, , 08:22 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост цен на жильё. По данным Оренбургстата, во втором квартале 2018 года стоимость одного квадратного метра в квартирах выросла на 0,3%.

Квадратный метр на первичном рынке жилья стоит 38 514,36 рубля, на вторичном — 39 044,27 рубля. Такие данные приводит орган статистики после анализа ценовой политики на рынке жилья в трёх крупных городах области — Оренбурге, Орске и Бузулуке.

Стоит отметить, что в областном центре самые дорогие квартиры предлагаются в Ленинском районе, где стоимость жилья увеличилась на 4%. Стоимость квадратного метра в этом районе Оренбурга достигает 46 тыс. рублей.

Добавим, что во втором квартале Оренбуржье находилось на третьем месте среди регионов ПФО по доступности жилья. Самые дешёвые квартиры в Марий Эл — 35 476 рублей в новостройках и 36 789 — на вторичном рынке.