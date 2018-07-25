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Южно-Украинская АЭС начала использовать американское ядерное топливо

Экономика

На Westinghouse перевели один реактор

Южно-Украинская АЭС начала использовать американское ядерное топливо
Вальдимар
Южно-Украинская АЭС

Киев, 25 июля 2018, 07:48 — REGNUM  Один из энергоблоков Южно-Украинской АЭС заработал на топливе Westinghouse, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 25 июля УНИАН.

По словам Порошенко, реактор был переведен на американское топливо в соответствии с договоренностью, которая была ранее достигнута между президентом США Дональдом Трампом и украинскими властями.

Напомним, украинские АЭС проектировались для работы на топливе ТВЭЛ российского производства. После госпереворота в 2014 году киевская хунта решила отказаться от российского ядерного топлива и перейти на американское топливо Westinghouse.

По мнению экспертов, новое топливо может негативно сказаться на работе украинских АЭС, которые были не предназначены для использования Westinghouse.

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Атомная энергетика
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