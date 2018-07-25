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Челябинск закупит 150 автобусов на газомоторном топливе

Экономика

Также предстоит развивать сеть газозаправочных станций

Челябинск, 25 июля 2018, 07:35 — REGNUM  Власти Челябинска готовы закупить 150 автобусов на газомоторном топливе. Об этом на совещании в областном минэкономразвития заявил и. о. главы городского управления транспорта Максим Кичеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства.

Эти автобусы будут куплены в рамках первого этапа перевода общественного автобусного транспорта на газ. Всего, по его словам, в городе насчитывается 24 автобусных маршрута. И каждый из автобусов за одну смену проезжает порядка 250 км.

Уже есть потенциальный поставщик автобусов. Переговоры прошли в Екатеринбурге на «Иннопроме».

На заправку одного автобуса будет уходить примерно пять-семь минут. При этом актуальным для города является вопрос создания газозаправок и необходимой инфраструктуры.

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Перевод транспорта на газомоторное топливо
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