10% акций АЛРОСА-Нюрба продали: «Сделка не была выгодна самой АЛРОСА»

Якутск, , 07:33 — REGNUM Доля акций «АЛРОСА-Нюрба», принадлежащих большой АЛРОСА, увеличена с 87,5% до 97,5%. 10-процентный пакет ценных бумаг своей «дочки» компания купила за 12 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АЛРОСА. Деньги от сделки поступили в уставный капитал акционерного общества «РИК-Плюс».

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Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов оценил эту сделку как относительно выгодную для Якутии, но невыгодную для самой АЛРОСА.

«Стоимость этого пакета я оценивал не более 10 млрд. рублей, — пояснил эксперт. — Но с другой стороны эти деньги опять ушли в «РИК-Плюс», то есть мимо бюджета республики».

По мнению Юрий Данилова, для АЛРОСА-Нюрба продажа 10-процентного пакета её акций ничего не меняет.

«Но акции АЛРОСА после покупки ценных бумаг АЛРОСА-Нюрба рухнули на 5%. Сейчас они стоят 95,5 рубля за акцию, хотя до этого они стоили более 100 рублей. Акционеры компании почувствовали, что эта сделка не была выгодна самой АЛРОСА», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее редактор информагентства Yktimes.ru Владимир Нифонтов высказывал предположение, что «фактически, не затратив ни копейки собственных денег компании, менеджеры АЛРОСА приобретают актив за деньги самого актива».

«Частично за якутские деньги, у Якутии купят её же имущество, — предполагал журналист, — Получается забавная картина: «АЛРОСА-Нюрба» не выплачивает дивиденды акционерам, а отдает 15 млрд рублей большой АЛРОСА. Акционеры денег не увидят, в том числе и Якутия. В свою очередь АЛРОСА, на деньги, полученные от «АЛРОСА-Нюрба», покупает 10% акций той же самой «АЛРОСА-Нюрба» у другого акционера — Республики Саха (Якутия)».