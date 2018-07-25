Нижегородский сельсовет закупает автомобиль за 740 тыс. рублей

Спасский район, Нижегородская область, , 07:24 — REGNUM Администрация Вазьянского сельсовета Спасского муниципального района Нижегородской области для своих нужд закупит автомобиль марки Шевроле Нива комплектации «GL» или его эквивалент. Цена лота — 741 727 рублей. Аукцион пройдёт 6 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На оплату по контракту будут использованы средства бюджета администрации Вазьянского сельсовета Спасского муниципального района на 2018 год. Преимущество в тендере отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Поставку должны произвести в течение 20 дней с момента подписания муниципального контракта.

Автомобиль должен быть 2018 года выпуска, укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями, заправлен топливом в объёме не менее десяти литров.

Напомним, бюджет Вазьянского сельсовета на 2018 год принят со следующими параметрами: доходы — 10 226,5 тыс. рублей, расходы — 11 505,3 тыс. рублей, дефицит — 1278,8 тыс. рублей.

Численность населения по состоянию на 1 апреля 2014 года в сельсовете составляет1005 человек на 529 домохозяйств.