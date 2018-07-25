Голодающим шахтёрам Забайкалья задолжали более 30 млн руб

Чита, , 07:25 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края обнародовала некоторые итоги доследственной проверки, связанной с началом голодовки 60 шахтёров золотодобывающего предприятия «Урюмкан» на Дарасунском золотодобывающем руднике по поводу длительной невыплаты заработной платы. Как пояснила помощник прокурора Тунгокоченского района Юлия Чернобук, на 24 июля 2018 года задолженность за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 млн. рублей.

Это обстоятельство послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ — невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

«Кроме того, в интересах 33 работников в суд направлены заявления о вынесении судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы на общую сумму более 2,3 млн. рублей», — отметила Юлия Чернобук.

В прокуратуре Тунгокоченского района подчеркнули, что проблемой невыплат зарплаты шахтёром Дарасунского рудника они занимаются не в первый раз. В частности, дело об административном правонарушении уже возбуждалось 7 июля 2018 года, по результатам рассмотрения которого руководство рудника привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Представление об устранении нарушений трудового законодательства в связи с двухмесячной задолженностью по зарплате выносилось также 20 июля 2018 года. Но, несмотря на то, что требования прокурора признаны обоснованными, нарушения не устранены в связи с отсутствием денежных средств. Тем не менее, работа по принудительному взысканию заработной платы продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Дарасунский рудник является горнорудным предприятием по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Проблемы там начались 7 сентября 2006 года, когда на шахте «Центральная» произошёл пожар. После возгорания спасти удалось только 39 из 64 шахтёров.

Голодовку на руднике шахтёры объявляли также в марте 2018 года. Ранее руководство местной компании «Урюмкан», выкупившей рудник, обещало трудоустроить четверть из сотни на нём работавших. Но на самом деле трудоустроенными оказались порядка 15−20 человек. Получив в мае «подачку» в размере чуть более тысячи рублей, 60 шахтёров 24 июля вновь объявили голодовку.

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В Госдуме РФ этой ситуацией обеспокоены: 24 июля глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращения в ряд ведомств (в том числе, генеральному прокурору Юрию Чайке) с просьбой вмешаться и проинформировать о мерах, предпринимаемых для разрешения сложившейся ситуации с задержкой выплаты заработной платы шахтерам.

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