У авиакомпании «Вим-Авиа» нашли признаки преднамеренного банкротства

п.г.т. Богатые Сабы, Татария, , 05:24 — REGNUM В деле о банкротстве авиакомпании «Вим-Авиа», прописанной в пгт Богатые Сабы Сабинского района Татарии, обнаружены признаки преднамеренного банкротства. Соответствующее заявление сделала временный управляющий Мария Булатова. На начало июля 2018 года претензии кредиторов к ООО «Авиакомпания «Вим-Авиа» составили почти 12 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, проблемы у авиакомпании, сменившейся два года назад «прописку» с Москвы на район в Татарии, начались после частых задержек рейсов. Иск о банкротстве ООО подан в конце ноября 2017 года ульяновской компанией «Спектр-Авиа», которую в феврале 2018 года сменил московский правопреемник ООО «РНГО» (его единственный участник — ЗАО «Лизинговая компания «ТЭК»). С середины февраля 2018 года Арбитражным судом Татарии в отношении «Вим-Авиа» было введено наблюдение до середины июня.

Одновременно с этим следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам авиакомпании. Весной 2018 года они частично были погашены. Также правоохранительные органы расследуют уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего гендиректора авиакомпании Александра Кочнева, которого следствие подозревает в мошенничестве. До конца августа 2018 года он пробудет под домашним арестом.

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Срок наблюдения у компании истёк более месяца назад, но проведение собрания кредиторов оказалось заблокировано через обеспечительные меры одного из крупнейших кредиторов. 21 марта 2018 года ООО «РНГО», правопреемник первоначального истца, заявил обеспеченные залогом требования на сумму 3 041 523 521,87 рубля, которые к середине июля 2018 года — дате собрания кредиторов, еще не были рассмотрены.

К началу июля 2018 года к авиакомпании были заявлены требования кредиторов на сумму 11 943 250 568,84 рубля.

«На дату рассмотрения настоящего заявления о принятии обеспечительных мер не рассмотрены требования кредиторов, заявивших свои требования в предусмотренный ст.71 Закона о банкротстве срок, на общую сумму 6 921 854 208 рублей, в том числе ООО «РНГО» на сумму 3 032 219 178,08 рубля, ОАО «Банк Российский кредит» на сумму 2 180 756 151,32 рубля, ЗАО «Мосстройэкономбанк» на сумму 971 840 876,69 рубля, ФНС на сумму 333 356 391,72 рубля, компания ТФМ Авиэйшн Лимитед на сумму 299 042 063,86 рубля», — отмечается в определении суда от 3 июля 2018 года.

24 июля 2018 года от авиакомпании поступила апелляционная жалоба на данное определение, блокирующее проведение собрания кредиторов и возможность продления наблюдения, или переход к следующему этапу банкротной процедуры.