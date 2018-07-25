Трамп обещал отказаться от ограничений и тарифов, если то же сделает ЕС

Канзас-Сити, США, , 05:09 — REGNUM Отказаться от всех ограничений и тарифов готова американская сторона, если так же поступят страны Европейского союза, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Американский президент отметил, что 25 июля в Вашингтон приедет представитель ЕС, которого интересует заключение торгового соглашения.

«У меня есть предложение: США и ЕС отказываются от всех тарифов, ограничений и субсидий!» — заявил Трамп в Twitter.

При этом Трамп скептически высказался по поводу желательного согласия ЕС отказаться от тарифов: эти страны «не готовы» — в отличие от США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что нельзя и дальше позволить ЕС и Китаю обирать США.

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