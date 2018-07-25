Имущество некогда крупного застройщика Новосибирска продано на аукционе

Новосибирск, , 04:52 — REGNUM Имущество некогда крупного новосибирского застройщика «Союз-10» продано на аукционе, следует из документов, размещённых на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Строительная компания «Союз-10» построил несколько десятков жилых и социальных объектов на левом берегу Новосибирска. Однако, в феврале 2017 года арбитражный суд Новосибирской области начал производство по делу о банкротстве «Союза — 10». Иск в суд подал «Ланта-Банк». Два иска по аренде земли к строительной компании направила мэрия Новосибирска. Администрация города требовала изъять имущество должника и признать собственником муниципалитет. Иски к новосибирскому застройщику подавали и региональное отделение фонда социального страхования (филиал №9), и Сибирская энергетическая компания. В мае 2017 года в отношении «Союза-10» была инициирована процедура банкротства. Требования кредиторов составляли более 105 млн рублей. По результатам аукциона владельцем объектов недвижимости (двухэтажное административное здание, механическая мастерская, сварочный цех, гараж, материальный склад, земельный участок) стало рязанское ООО «СибирьАвто», занимающееся автодеталями.

Ещё по 11 лотам торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Союз-10» зарегистрировано в 2003 году. Уставной капитал — десять тысяч рублей. Учредитель — Нина Михайлова. Исполняющий обязанности конкурсного управляющего — Алексей Иванченко. Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых помещений.

Уставной капитал ООО «СибирьАвто» — десять тысяч рублей. Учредителем является Павел Пархомов. Основная деятельность: оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.