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Китай внесет коррективы в свою финансовую и налоговую политику

Экономика

Ожидается, что в рамках новой политики будет сокращено еще на 65 млн юаней (около $9,6 млн) налоговых сборов в 2018 году до запланированного уровня 1,1 трлн юаней

Пекин, 25 июля 2018, 03:43 — REGNUM  Китай откорректирует свою финансовую и налоговую политику во имя поддержки развития внутреннего спроса, а также развития реального сектора экономики, было заявлено на правительственном заседании 23 июля, сообщает агентство Синьхуа.

На заседании было принято решение стремиться к более активной налоговой политике. Правительство сфокусирует внимание на сокращении налогов и пошлин, а также на допущении большего числа компаний к дополнительным преференциям и налоговым вычетам облагаемого налогами дохода в рамках инициативы «Нового шелкового пути». Ожидается, что в рамках новой политики будет сокращено еще на 65 млн юаней (около $9,6 млн) налоговых сборов в 2018 году до запланированного уровня 1,1 трлн юаней.

Кроме того, будут выпущены специальные облигации для местных правительств в размере 1,35 трлн юаней для более ощутимого прогресса в осуществляемых инфраструктурных проектах.

Отметим, что в Китае продолжается структурная финансовая реформа, которая была начата еще в 2015 году. Одной из задач реформы является развитие реального сектора экономики, а также совершенствование структуры финансирования в ключевых сферах и проектах, что неоднократно подчеркивал глава КНР Си Цзиньпин.

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Экономика Китая
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