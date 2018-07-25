На оздоровление Волги в Нижегородской области нужно привлечь 15 млрд рублей

Нижний Новгород, , 00:21 — REGNUM Объем средств, которые необходимо привлечь на реализацию мероприятий программы «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Нижегородской области», оценивается в 15 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в департамент Росприроднадзора по Приволжском федеральному округу.

«При должном финансировании из бюджетов всех уровней, а также за счет привлечения внебюджетных средств, может быть реализовано 88 мероприятий на территории более 30 муниципальных образований», — уточнили в департаменте.

До настоящего момента специалисты ведомства провели 40 надзорных мероприятий, в ходе которых установлены основные загрязнители Волги и ее притоков. Выявлено 25 объектов негативного воздействия на окружающую среду, проведена инвентаризация 9 промышленных предприятий и организаций ЖКХ, поставлено на учет более 40 затонувших объектов.

Сейчас и до сентября 2018 года продолжается работа по выявлению предприятий, которые сливают загрязненные сточные воды, затонувших объектов накопленного экологического вреда, а также мониторинг качества природной воды в реке.

Отметим, в ноябре 2017 года глава комитета областного Заксобрания по экологии и природопользованию заместитель министра экологии региона Наталья Мочалина уже называла аналогичную сумму, которая требуется на оздоровление Волги только в Нижегородской области. Однако она уточняла, что 10 млрд рублей планируется получить из федерального бюджета.

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Напомним, в бассейне Волги проживает более 60 млн человек — больше трети населения России. Это важнейшая транспортная составляющая, которая соединяет многие регионы, перевозит более половины всех речных пассажиров и грузов. Здесь сосредоточено около 45% промышленного производства страны, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла.

При этом именно в воды Волги попадает порядка 38% всех российских загрязненных стоков. Нормативная очистка проводится лишь в отношении 10% таких стоков.

Кроме того, реку захламляют затонувшие суда. По разным оценкам, в бассейне находится от 2,5 тыс. затонувших объектов, включая нефтеналивные плавсредства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории Нижнего Новгорода Волга привлекает особенное внимание, при этом загрязнения реки в этом месте начались более 20 лет назад.

В апреле 2018 года в столице Нижегородской области ввели режим повышенной готовности в связи с появлением нефтяных пятен в очередной раз. При этом новых открытых источников загрязнения не выявлено.

«Все эксперты, с которыми мы советовались, подчеркивают, что это результат экономической деятельности еще во времен СССР», — пояснил тогда глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Место разлива удалось ограничить с помощью установки боновых заграждений.

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу начал проверку. Глава департамента Олег Кручинин говорил, что локальные загрязнения на территории Бурнаковской низины фиксировались с 2013 года.

«Загрязнения вызваны деятельностью Сормовской нефтебазы… Сегодня, то, что мы видим — техногенное наследие от эксплуатации нефтебазы», — отметил Кручинин и добавил, что пробы воды забирались регулярно, но предельно допустимая концентрация вредных веществ никогда не превышалась.

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