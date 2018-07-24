Среда, 25 Июля 2018 года
01:07:24 МСК

Дороги Одесской области не ремонтировали с момента распада СССР — чиновник

Экономика

Депутат прокомментировал возмущение местных жителей некачественным ремонтом трассы Одесса-Рени

Дороги Одесской области не ремонтировали с момента распада СССР — чиновник
«Дорожные работы»

Одесса, Украина, 24 июля 2018, 23:08 — REGNUM  Украине следует обратить внимание на состояние дорог в Одесской области, заявил депутат Болградского райсовета Виталий Градинар 24 июля в эфире телеканала 112.ua.

По словам депутата, денег из местного бюджета не хватит для ремонта дорог, нужны дотации из центра:

«Этим дорогам не уделяется должного внимания уже порядка 25 лет, со времён независимости нашей страны.<…> Эти дороги невозможно решить ни на областном, ни на региональном уровне. Поэтому на сегодня мы крайне нуждаемся в том, чтобы государство обратило на нас внимание и посодействовало нам в ремонте этих дорог», — заявил Градинар.

Напомним, 23 июля жители трех районов Одесской области вышли на акцию протеста из-за чудовищного состояния дорог.

Читайте также: По объёму ремонта дорог Украина сравнима разве что с США и Китаем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главные новости инфраструктуры Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить