Нижегородские соцпроекты получат приоритет на федеральном уровне

Нижний Новгород, , 21:47 — REGNUM Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Фонда по поддержке социальных проектов Евгенией Шохиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Документ направлен на увеличение количества социальных проектов и социального эффекта от их деятельности в регионе; развитие культуры социального предпринимательства; инфраструктурное развитие среды социальных проектов и масштабирование лучших практик. Соглашение позволит развить бизнес-навыки у социальных предпринимателей, а также повысить доступность финансирования.

«Мы обеспечим взаимодействие фонда с нашими социальными предпринимателями. Сначала проекты в этой сфере будут получать поддержку на уровне региона с помощью «Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области». Лучшие из проектов для дальнейшего развития и масштабирования будут направляться в Фонд поддержки социальных проектов, где будут рассматриваться в приоритетном порядке», — заверил Никитин.

Глава Фонда отметила, что помимо организация помогает социальным проектам стать финансово независимыми. Она подчеркнула, что Нижегородская область в этом направлении — передовая площадка и здесь была проделана огромная работа. В частности, Фонд поддерживает в приоритетном порядке ряд сегментов: социальная помощь, здравоохранение, образование, экологический бизнес, культурные проекты, новы технологии.

После проработки с ведущими экспертами лучшие проекты смогут получить финансирование в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей на три года под 6,5% годовых.

ИА REGNUM напоминает, создать Фонд поддержки социальных проектов предложила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства идею поддержал. Фонд был учрежден 20 августа 2017 года.

По данным Фонда, более 92% социальных предпринимателей нуждаются в привлечении финансирования для развития своих проектов. Расширения доступа к финансированию создаст условия для многократного увеличения числа реализуемых соцпроектов.