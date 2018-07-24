Курс рубля рухнул после сообщения Трампа в Twitter

Москва, , 21:10 — REGNUM Курс российского рубля всего за полчаса торгов существенно снизился к доллару США и евро после заявления американского президента Дональда Трампа о возможном «вмешательстве» России в предстоящие выборы в США. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 24 июля.

Курсы доллара и евро в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже резко выросли. Скачок курса начался в 19:12 по московскому времени, тогда доллар стоил 62,72 рубля, а евро — 73,28 рубля.

Через 10 минут, в 19:21, курс доллара вырос до 63,32 рубля, евро — до 73,98 рубля.

Затем доллар вырос до 63,44 рубля, евро — 74,09 рубля. Затем произошла небольшая коррекция.

Биржевые аналитики считают, что падение курса рубля связано с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Россия может вмешаться в очередные американские выборы.

Напомним, что в 2018 году в США будет выбран новый состав палаты представителей конгресса и переизбрана примерно треть сенаторов. Кроме того, будут переизбраны большинство губернаторов штатов.