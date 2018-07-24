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В Молдавии перед выборами отменяют налоги для бедных

Экономика

Для остальных налоги снизятся в полтора раза

Кишинёв, 24 июля 2018, 20:56 — REGNUM  Правительство Молдавии, подконтрольное правящей Демпартии, накануне намеченных на зиму парламентских выборов объявило о снижении в полтора раза подоходного налога и увеличении в два раза ежегодного личного налогового освобождения. Те кто, получает зарплату до 180 евро в месяц (а это значительная часть населения самой бедной страны Европы), вообще не будут платить налоги. Об этом сообщил 24 июля на пресс-конференции в офисе Демпартии в Кишиневе премьер-министр страны Павел Филип, передает корреспондент ИА REGNUM.

C октября в стране будет установлена единая ставка подоходного налога для физических лиц — с 18% он снизится до 12%. Премьер уверен, что это позволит вывести доходы их тени и привлечь инвесторов, а также увеличить доходы населения.

«Новые инструменты позволят уменьшить явление выплаты зарплат в конверте», — заявил в свою очередь председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ.

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Экономика Молдавии
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