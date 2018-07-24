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Узбекистан предоставит Таджикистану кредит для импорта своих товаров

Экономика

Соглашение планируется подписать в ближайшее время

Узбекистан предоставит Таджикистану кредит для импорта своих товаров
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Душанбе, 24 июля 2018, 20:33 — REGNUM  Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и государственный банк Таджикистана «Амонатбонк» планируют подписать финансовое соглашение. Об этом 24 июля сообщает агентство Asia-Plus со ссылкой на главу «Амонатбонка» Рухулло Хакимзода.

По его словам, таджикским импортерам узбекских товаров будут предоставлены займы на общую сумму $33 млн через «Амонатбонк». Кредит будет выдаваться сроком от одного года до трех лет, в зависимости от импортируемой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале банк Узбекистана «Асака» и Промстройбанк подписали с «РСК Банком» и «Айыл Банком» Киргизии соглашение о предоставлении кредитной линии. Средства буду направлены на закупку киргизской стороной товаров из Узбекистана.

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Таджико- узбекские отношения
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